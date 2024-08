Roma, in chiusura l'arrivo di Mario Hermoso

La situazione in difesa in casa Roma

Il mercato della Roma non è finito. I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi in difesa per Daniele De Rossi e stanno chiudendo per l'arrivo di Mario Hermoso, svincolato dopo l'esperienza terminata con l'Atletico Madrid.

La situazione in difesa in casa Roma: Hermoso in chiusura

Come raccontato anche nella giornata di ieri (30 agosto), i giallorossi avevano compiuto passi in avanti decisi per il difensore spagnolo. La Roma ora ha completato il sorpasso sul Galatasaray. L'accordo tra le parti è in via di definizione, con contatti continui per sistemare gli ultimi dettagli. La firma di Hermoso con la Roma è attesa nei prossimi giorni, verosimilmente lunedì: domani infatti i giallorossi saranno a Torino per il match contro la Juventus. Il difensore si legherà al club della Capitale per i prossimi tre anni.

I giallorossi continuano anche a lavorare per il trasferimento di Chris Smalling. I giallorossi stanno cercando l'intesa definitiva per il passaggio del difensore in Arabia Saudita.

L'eventuale arrivo di Hermoso quindi non esclude quello di Hummels che potrebbe raggiungere comunque Roma vista la probabile partenza programmata ormai di Smalling.