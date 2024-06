Il calciomercato della Serie A si prepara a entrare nel vivo: dal 12 al 14 giugno le squadre potranno riscattare i giocatori in prestito dalla stagione precedente. In seguito, dal 15 al 17 giugno, avranno l'opportunità di esercitare il contro-riscatto.

Se squadre come Inter e Atalanta hanno diversi giocatori in prestito, per la Roma la situazione è molto più semplice. I giallorossi hanno infatti un solo giocatore in prestito con diritto di riscatto: Eldor Shumurodov.

Roma, il punto sui riscatti

Con soltanto 3 gol e 3 assist in 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia, Eldor Shumorodov al Cagliari non è riuscito a lasciare il segno.

Complici anche alcuni problemi fisici, infatti, l'attaccante uzbeco non è riuscito a trovare molto spazio, giocando spesso e volentieri come alternativa dalla panchina.

Il Cagliari potrà riscattarlo dalla Roma per 9 milioni di euro, ma l'impressione è che il classe 1995 sia destinato a tornare in giallorosso.