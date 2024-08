Roma, per Danso serve un rilancio rispetto all'ultima offerta: la situazione

Le ultime sulla trattativa tra Roma e Lens per Kevin Danso

La Roma ha messo nel mirino Kevin Danso. Il difensore centrale del Lens è il profilo individuato dai giallorossi per rinforzare il reparto difensivo di Daniele De Rossi.

Roma-Danso: la situazione

La prima offerta dei giallorossi è stata di 22 milioni di euro. Una proposta ritenuta ancora troppo bassa dal Lens, che chiede un rilancio a 25 milioni di euro. La Roma aveva previsto questo investimento economico quando era in programma la cessione di Paulo Dybala in Arabia Saudita.

Resta dunque da capire, con la permanenza della Joya, se la Roma proseguirà questa trattativa e presenterà dunque una nuova offerta al Lens nelle prossime ore.

A centrocampo Manu Koné è la richiesta di Daniele De Rossi. Il centrocampista francese non è stato convocato per la gara di oggi dal Borussia M'Gladbach contro il Bayer Leverkusen per motivi di mercato (TUTTI I DETTAGLI).