Roma, l'arrivo di Celik previsto per oggi

Roma, oggi l'arrivo di Celik in città. Poi le visite mediche e la firma

Dopo la conclusione positiva della trattativa che lo porterà a essere il nuovo esterno destro della Roma, Zeki Celik arriverà nella giornata di oggi, domenica 3 luglio, in città. L'ormai ex terzino del Lille è quindi pronto a intraprendere la sua nuova avventura in giallorosso: Celik svolgerà tra oggi e lunedì mattina le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con la Roma.

Celik si trasferirà dunque dal Lille alla Roma a titolo definitivo: i francesi hanno accettato l'offerta della Roma di 7 milioni più il 15% della futura rivendita. L'accordo tra la dirigenza giallorossa e il calciatore, invece, era già stato raggiunto da tempo.

I numeri di Celik con il Lille e la trattativa con la Roma

Dopo Matic e Svilar, dunque, la Roma si assicura il terzo acquisto della sua estate. Protagonista del Lille campione in Ligue 1 nella stagione 2020-2021, Celik nella scorsa annata ha disputato un totale di 40 partite fra tutte le competizioni (Ligue 1, Champions League e Coupe de France), accompagnando le sue ottime prestazioni con 3 gol e 3 assist. Al giocatore della nazionale turca si erano interessate altre squadre, ma la volontà del calciatore, convinto anche da José Mourinho, ha giocato un ruolo decisivo per il buon esito della trattativa. Leggi anche - Dal centrocampo alle cessioni, le novità sul mercato della Roma