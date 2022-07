Roma, da Celik e Frattesi alle cessioni: il punto sul calciomercato dei giallorossi

La Roma è tra le società più attive sul mercato. In arrivo Celik, Frattesi resta invece il favorito per il centrocampo.

In casa Roma c'è soddisfazione per il lavoro fin qui svolto sul mercato. Tre acquisti (l'ultimo Svilar, arrivato ieri in città), con la sola Inter ad aver fatto di più al momento in questa estate. Una volta conclusa definitivamente l'operazione Celik (prossimo alle visite mediche), la Roma si dedicherà a due priorità: il centrocampo e le cessioni, queste ultime necessarie per creare un tesoretto e sfoltire la rosa.

Prima Celik, poi il centrocampista: Frattesi il favorito

Dopo l'accordo raggiunto nelle scorse ore, la Roma è pronta ad accogliere Celik, in arrivo dal Lille. Il calciatore sarà in Italia per le visite mediche, successivamente i giallorossi proveranno a chiudere per un centrocampista. Il nome di Davide Frattesi del Sassuolo resta il favorito, ma c'è anche Sasa Lukic del Torino alla finestra. In ogni caso, i giallorossi intendono comunque acquistare due centrocampisti e Houssem Aouar del Lione resta uno dei profili sui quali Tiago Pinto si sta informando per quel che riguarda le condizioni economiche di un eventuale acquisto. Tuttavia, il secondo centrocampista verrà chiuso più avanti.

Mercato Roma: capitolo cessioni

Al momento infatti, una volta conclusa l'operazione Celik e individuata una prima soluzione per il centrocampo, la priorità della dirigenza giallorossa sarà quella di aprire il capitolo cessioni. Tanti i nomi coinvolti, con la Roma che dovrà trovare delle nuove sistemazioni per almeno 6 calciatori fra difesa, centrocampo e attacco.

In uscita restano infatti Diawara, Villar, Carles Perez, Veretout, Kluivert e Calafiori, che andrà via in prestito. Operazioni necessarie per la Roma, che permetterebbero al club giallorosso di incassare e di sfoltire l'organico a disposizione di José Mourinho.