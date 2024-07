Roma, offerta dall'Al-Ittihad per Aouar: la situazione

Offerta dall'estero per un centrocampista della Roma. Si tratta di Houssem Aouar, per il quale c'è un'offerta dall'Arabia Saudita. Possibile separazione dopo solo un anno col classe '98, che potrebbe andare all'Al-Ittihad.

Roma, offerta araba per Aouar

Potrebbe terminare dopo solo un anno l'avventura di Houssem Aouar con la maglia della Roma. Il centrocampista era arrivato nella scorsa estate, dopo che aveva giocato solo nel Lione, con cui è cresciuto fin dalle giovanili. Ora, dopo 25 presenze e 4 gol totali in giallorosso, per lui c'è un'offerta dall'Al-Ittihad..