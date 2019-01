Milan-Piatek LIVE: scambio di documenti col Genoa. Domani le visite mediche

18.14 - Piatek sarà a Milano in serata, pronto a sostenere le visite mediche nella mattinata di domani, mercoledì 23 gennaio.

17.46 - Milan-Piatek, ci siamo. Scambio di documenti in corso tra la società rossonera e il Genoa, trattativa vicinissima alla chiusura; nessuna contropartita tecnica prevista nell’affare.

Il cartellino dell’attaccante polacco classe 1995 costerà al Milan 35 milioni di euro con pochi bonus in più a seconda del piazzamento in cui si classificherà la squadra in campionato la squadra di Gattuso (qui)

Cifra che la società rossonera pagherà subito in unica soluzione (ecco il perché dello sconto da 40 a 35 milioni da parte del Genoa): affare che si sta chiudendo proprio adesso a queste condizioni.