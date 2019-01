Piatek-Milan, domani l'incontro decisivo. E Higuain...

Il calcio giocato in mezzo al calciomercato. Genoa-Milan, dopo i 90' di Marassi, torna a giocarsi fuori dal campo e con protagonista il trasferimento di Piatek in rossonero. Domani, come anticipato prima del ritorno della Serie A, ci sarà l'incontro decisivo tra le parti per chiudere la trattativa e l'operazione a titolo definitivo da 35 milioni di euro più bonus legati alla qualificazione in Champions League.



Al giocatore andranno 2 milioni all'anno più bonus per 5 anni.

Contestualmente all'operazione Piatek, si concluderà anche il passaggio di Higuain al Chelsea dal Milan. L'accordo di massima tra la Juventus e il club londinese c'era già , con il benestare del Milan stesso. Per Piatek che viene, dunque, c'è Higuain che va: operazione in prestito fino a giugno con obbligo di rinnovo del prestito per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni.