Un nuovo capitolo per l’ex Barcellona Victor Valdés: è il nuovo allenatore del Real Ávila CF, club di quarta serie spagnola

Per l’ex storico portiere del Barcellona Victor Valdés inizia un nuovo capitolo della sua vita nel calcio.

L’ex bandiera blaugrana, è infatti il nuovo allenatore del Real Ávila CF, club spagnolo di Segunda Federacion (quarta serie del campionato spagnolo).

Per lui non si tratta della prima esperienza da allenatore, visto che è stato già alla guida dell’Horta e delle giovanili del Moratalaz. Oltre che, della “Juvenil A” al Barcellona.

Di seguito, il comunicato del Real Ávila.

📢 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Víctor Valdés nuevo entrenador. 👉 El Real Ávila C.F. anuncia que Víctor Valdés será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y la siguiente campaña. Valdés, tras retirarse del mundo del fútbol,… pic.twitter.com/q19HhV8Y3R — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) April 24, 2025

Real Ávila, Valdés è il nuovo allenatore: il comunicato

“Il Real Ávila C.F. annuncia che Víctor Valdés sarà il nuovo allenatore della prima squadra fino alla fine della stagione in corso e della stagione successiva. Valdés, dopo essersi ritirato dal mondo del calcio, ha allenato nelle categorie inferiori del Barça, della Scuola Calcio Moratalaz e dell’UE Horta”.

“Da parte del club vogliamo augurargli tutta la fortuna del mondo in questa nuova tappa, convinti che la sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda lo staff tecnico, Diego, Jonás, Joel, Alberto Garrosa e Víctor Garrosa continueranno a farne parte, mantenendo così la stabilità e la coesione del team di lavoro. D’altra parte, informiamo che a Rafa López è stata offerta la possibilità di continuare, ma ha deciso di non continuare volontariamente. Il Real Ávila C.F. desidera ringraziarlo sinceramente per la sua professionalità e i servizi forniti durante la sua permanenza nel club”.