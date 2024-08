Quella legata alla possibile partenza di Victor Osimhen da Napoli è stata una delle trattative che ha accesso la sessione estiva di calciomercato. Alla fine però, dopo i trasferimenti saltati con Al-Ahli e Chelsea, l'attaccante nigeriano non ha lasciato l'Italia ed è rimasto ufficialmente fuori dalla lista per la Serie A del club azzurro. Cosa succede adesso? Partiamo con ordine.

Napoli, cosa succede adesso con Osimhen? I possibili scenari

Come raccontato in questi giorni dalla nostra redazione, le dirigenze di Al-Ahli e Chelsea avevano raggiunto Napoli per trattare Osimhen con il club azzurro. Inizialmente l'Al-Ahli aveva raggiunto l'accordo con il giocatore con una trattativa che prevedeva la presenza di una clausola rescissoria. L'operazione era stata chiusa dal direttore sportivo Manna a una cifra di 65 milioni di euro più 5 di bonus. Tuttavia, data la presenza del Chelsea nella corsa per il giocatore, il Napoli ha provato a rilanciare alzando l'offerta a 75 milioni. E nonostante si potesse chiudere l'affare anche a 70, il club saudita ha deciso di non aumentare la cifra. Una situazione che ha infastidito i dirigenti dell'Al-Ahli, convincendo la società a virare sul nome di Toney.

Dall'altra parte il Chelsea ha provato a convincere il giocatore presentando delle offerte più alte, con una parte dello stipendio legata a parametri come il numero delle presenze o la qualificazione in Champions League del club. Per quanto anche lo stesso Maresca abbia provato a convincere Osimhen nelle ultime ore di mercato, l'attaccante non ha mai aperto al Chelsea. Una serie di situazioni che, al termine del calciomercato, hanno negato la partenza di Osimhen dal Maradona.

Nonostante la mancata cessione di Osimhen, De Laurentiis aveva chiesto a Manna di chiudere tutte le trattative in essere, compresa quella legata all'arrivo di Gilmour. A fronte dei 149,5 milioni di euro spesi sul mercato, il Napoli ha incassato soltanto 18 milioni di euro. Un fattore che comunque non ha condizionato la società. La dirigenza infatti ha cercato di guadagnare il più possibile con Osimhen dato che il prezzo nella trattativa con l'Al-Ahli era la metà della clausola del giocatore. Ma cosa succede adesso?

Victor Osimhen non è mai stato integrato nella squadra sin dall'inizio del ritiro. Di conseguenza, il nome dell'attaccante è stato escluso dalla lista per la Serie A del Napoli di Antonio Conte. Successivamente, dopo la sosta le parti proveranno a lavorare per cercare di ricucire lo strappo che si è creato e mettere Osimhen a disposizione dell'allenatore. Intanto, al momento non ci sono altre trattative concrete per un possibile trasferimento in Arabia.