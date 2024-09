Osimhen al Galatasaray: accordo raggiunto, domani le visite mediche

C'è accordo totale tra Napoli e Galatasaray per Osimhen: stasera il giocatore sarà in Turchia

Victor Osimhen si appresta a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. C'è infatti un accordo totale con il Napoli e con il giocatore. I due club hanno raggiunto l'intesa per il prestito secco fino a giugno dell'attaccante nigeriano, che già stasera raggiungerà la Turchia. Domani previste le visite mediche.

Osimhen al Galatasaray: domani le visite mediche

Sfumato il passaggio all'Al Ahli, il futuro di Victor Osimhen dovrebbe essere Galatasaray. Il club turco ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il prestito secco. Inoltre, il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del classe 1998 fino al 30 giugno 2025. Prima di trasferirsi in Super Lig, l'ex Lille prolungherà il contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027 (un anno in più rispetto all'attuale scadenza).

Anche lato giocatore è arrivato l'ok all'operazione e l'accordo tra Napoli e Galatasaray è ora stato formalizzato. Per la chiusura, quindi, mancano soltanto le visite mediche, previste nella giornata di domani, e la firma.

Chiuso il mercato italiano, il Napoli ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A (I dettagli).. Il Galatasaray ha deciso di passare al 3-5-2, puntando su una coppia d'attacco formata proprio da Victor Osimhen in coppia con Mauro Icardi (che rientrerà tra circa un mese dall'infortunio).