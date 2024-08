Da Nico Gonzalez a Retegui: il punto sull'attacco dell'Atalanta

L'Atalanta sta decidendo su cui tipo di profilo puntare dopo l'infortunio di Gianluca Scamacca. I nerazzurri hanno messo nel mirino Nico Gonzalez (su cui c'è anche la Juventus) ma ora valutano anche Mateo Retegui.

Da Nico Gonzalez a Retegui: le ultime

L'Atalanta sta valutando su che profilo puntare per l'attacco. Oltre a Nico Gonzalez, per cui la Juventus valutare di accelerare, c'è anche Mateo Retegui.

L'italoargentino, reduce dall'Europeo poco fortunato con la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, non è considerato cedibile dal Genoa, soprattutto in virtù della (possibile) uscita di Albert Gudmundsson (Clicca qui per le ultime).

Il Genoa, ora, dovrà capire se l'Atalanta ci proverà o meno. A inizio mercato, i rossoblù avevano pensato a M'Bala Nzola e Nikola Krstovic.