Inter, Baccin a Colonia per Ndoye

Non solo Marotta in visita a Casa Azzurri. Presente al Cologne Stadium - a Colonia - anche il vicedirettore sportivo dell'Inter Dario Baccin per Dan Ndoye, centrocampista del Bologna e della Svizzera. Il giocatore, classe 2000, nella serata di mercoledì 19 giugno ha affrontato la Scozia nella seconda giornata del girone A di Euro 2024.

Inter, i numeri di Ndoye

La qualificazione in Champions League del Bologna è passata anche dai piedi di Dan Ndoye. Il centrocampista svizzero, che ha ben figurato sotto la gestione Thiago Motta, è stato un punto fermo nell'undici rossoblù.

Credits: Andrea Rosito

Nella stagione 2023/24, infatti, tra Serie A e Coppa Italia ha giocato un totale di 34 partite con la maglia del Bologna. A queste vanno aggiunti due gol (contro Napoli e Inter) e due assist nella sfida di campionato contro la Roma.

A Colonia, dunque, era presente Baccin per osservare il centrocampista svizzero del Bologna. Ovviamente aveva già osservato Ndoye in Serie A ma oggi, contro la Scozia, ha avuto modo di vederlo in una competizione internazionale e in un ruolo inedito, ovvero da attaccante.