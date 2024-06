Napoli, forte interesse per Vanderson del Monaco

In casa Napoli quella di oggi, mercoledì 5 giugno, è stata la giornata della firma di Antonio Conte sul contratto; poche ore dopo è arrivata anche l'ufficialità dell'ingaggio dell'ex Juve e Inter come nuovo allenatore.

Gli azzurri però, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, pensano anche a come rinforzare la rosa.

Napoli, per l'esterno piace molto Vanderson del Monaco

Un ruolo su cui si rende necessario un intervento è quello dell'esterno di destra del nuovo centrocampo a quattro di Conte (che giocherà con un 3-4-3). L'allenatore vorrebbe un giocatore tecnico, capace di venire dentro il campo. Tra i nomi in cima alla lista c'è quello del brasiliano Vanderson, classe 2001 del Monaco.

Gli ostacoli in una potenziale trattativa sono essenzialmente due: la valutazione del cartellino (circa 30 milioni) e lo stipendio, molto alto. Il dato però è il forte interesse degli azzurri per il calciatore: Vanderson piace molto a Manna e anche allo stesso Conte. In stagione 23 presenze, 3 gol e un assist.