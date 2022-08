Napoli, Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche | FOTO, VIDEO

13:47 - Ndombele è arrivato a Villa Stuart, pronto a svolgere le visite mediche. Sorriso in volto per il centrocampista francese, accolto da tanti tifosi ad aspettarlo.

12:00 - Già qualche decina di tifosi del Napoli è accorsa a Villa Stuart, dove in giornata si terranno le visite mediche di Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele.

Napoli, oggi il giorno delle visite mediche per Raspadori e Ndombele

Il Napoli, nella giornata di oggi, è l'assoluto protagonista del calciomercato. Oltre all'ufficialità di Giovanni Simeone, sono previste in giornata le visite mediche per Raspadori (qua le cifre dell'accordo) e Ndombele. Due rinforzi per la squadra di Spalletti, già vincente all'esordio in campionato contro il Verona, che hanno riacceso l'entusiasmo nei tifosi, già presenti in molti a Villa Stuart.