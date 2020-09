Napoli, da cessione Koulibaly tesoretto per Boga e Veretout

Il mercato del Napoli dipende molto dal futuro di Koulibaly: se il difensore dovesse partire, per sostituirlo resta viva la pista Papastathopoulos dell’Arsenal (con cui andrebbe poi trovata un’intesa) e avanza anche il nome di Senesi, argentino del Feyenoord.

Se Koulibaly andasse al Manchester City, il Napoli avrebbe poi la disponibilità economica per provare a raggiungere anche gli altri obiettivi in altre zone, su tutti Boga del Sassuolo per l’attacco e Veretout della Roma per il centrocampo dopo la partenza di Allan.

Per Boga il Sassuolo chiede 40 milioni, mentre Veretout tornerebbe nella lista degli obiettivi un anno dopo aver scelto Roma.