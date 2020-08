Everton, è fatta per Allan: operazione da 28 milioni

Dopo 5 anni Allan lascia il Napoli e vola in Inghilterra. E' fatta per la cessione del brasiliano all'Everton.

Operazione a titolo definitivo per 25 milioni più 3 di bonus. Tornerà alla corte di Ancelotti, dopo i due anni in azzurro vissuti insieme.

Battuta la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Arrivato nel 2015 dall'Udinese, il centrocampista classe 1991 - 33 presenze in stagione - aveva attirato l'interesse di molti club europei.

25 milioni più 3 di bonus. Questa la cifra che l’Everton di Carlo Ancelotti pagherà al Napoli di De Laurentiis per assicurarsi Allan e portare in Inghilterra il centrocampista brasiliano. Molto meno dei 60 offerti un anno fa dal Paris Saint Germain ma comunque in linea con le prestazioni del calciatore che nell’ultimo anno è stato lontano parente di quello ammirato nei primi anni di Napoli. La trattativa coi Toffees andava avanti da settimane, Allan ritrova così l’allenatore che per un anno e mezzo ha avuto anche in azzurro lasciando Napoli dopo cinque anni.