Caro Babbo Natale… i regali che attendono gli allenatori di Serie A

Le letterine degli allenatori di Serie A: gli obiettivi delle big in vista del calciomercato di gennaio

“Caro Babbo Natale, quest’anno come regalo vorrei un paio di rinforzi a gennaio: coi piedi buoni, mi raccomando”. La firma? Da Paulo Fonseca a Claudio Ranieri, da Palladino a Conte e Thiago Motta: Babbo Calciomercato quest’anno avrà un gran da fare.

A Roma si cambierà tanto, a Firenze arriveranno innesti per continuare a fare bene, a Torino – sponda bianconera – qualche acquisto per rispondere agli infortuni.

Il carico sulla slitta sarà sicuramente più leggero tra Milano – sponda Inter – e Bergamo: le due nerazzurre toccheranno poco sul mercato invernale per restare in vetta alla Serie A.

Il Napoli, con lo stesso obiettivo, adotterà invece una strategia diversa e ha già cominciato a lavorare per rinforzare la rosa in vari ruoli.

Napoli già attivo: in arrivo Hasa, rinforzi in difesa e a centrocampo

La letterina di Antonio Conte è dettagliata e tocca vari punti importanti: su tutti, un nuovo difensore centrale e un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle dei giocatori in rosa. Per la difesa il primo nome è Danilo della Juventus. E sempre guardando alla Juve si ragiona sul profilo di Nicolò Fagioli per il centrocampo, mentre un’altra opzione potrebbe essere Lorenzo Pellegrini della Roma.

Il Napoli, probabilmente, lavorerà anche sulla fascia sinistra: se dovesse uscire Spinazzola, arriverà un colpo in entrata, con Biraghi (già allenato da Conte all’Inter) come prima ipotesi. In porta si tratta con il Cagliari per uno scambio tra Caprile e Scuffet. Infine, il direttore sportivo Manna ha scelto di puntare su Luis Hasa, vecchio pallino ai tempi della Juventus (Next Gen), in arrivo dal Lecce.

Roma tra punta, terzino e uscite. Lazio, occhi a centrocampo. Juve, serve un difensore

Tra chi avrà tanto da fare a gennaio c’è di certo la Roma di Claudio Ranieri. I primi obiettivi sono un attaccante, vice-Dovbyk, e un terzino destro da aggiungere alla rosa. Il resto dipenderà dalle uscite: da monitorare varie situazioni importanti, da Pellegrini a Dybala (su cui c’è il Galatasaray). Restando a Roma, ma sponda Lazio, il focus principale sarà sull’acquisto di un centrocampista per completare il reparto a disposizione di Baroni.

In casa Juve, la richiesta di Thiago Motta è una su tutte, sottolineata in rosso: serve un difensore centrale. E mentre si studia l’operazione Hancko, più per giugno che per gennaio, la Juventus lavora per aggiungere alla rosa un centrale già in queste settimane: un nome forte in tal senso è quello di Antonio Silva, classe 2003 del Benfica, per il quale i bianconeri vorrebbero impostare una formula in stile Coinceicao (prestito oneroso con opzione).

Fiorentina ambiziosa. Il Milan pensa a un nuovo esterno d’attacco

Sul mercato di gennaio sarà poi molto attiva la Fiorentina, che vuole rilanciare le proprie ambizioni europee: si cercano un nuovo centrocampista e dei rinforzi in attacco. Sul fronte offensivo arriveranno uno o due giocatori, a seconda degli sviluppi di mercato per Ikoné e Kouamé. Cambiamenti attesi anche sulla fascia sinistra: Biraghi e Parisi possono partire, di conseguenza si cercherà un sostituto.

Il Milan, invece, lavorerà su pochi ruoli. Si pensa a un nuovo esterno d’attacco, specialmente in caso di uscite, e si monitora la situazione in mediana, dove molto dipenderà dal rientro di Bennacer. Gennaio, sulla carta, ancor più tranquillo per Inter e Atalanta: Inzaghi e Gasperini non aspettano regali urgenti dal mercato.