Napoli, visite mediche terminate per Gollini | FOTO

Sia per Gollini che per Sirigu è il momento delle visite mediche: poi le firme con Napoli e Fiorentina

Lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge i due secondi portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini è ormai concluso: per i due portieri è infatti oggi il momento delle visite mediche. Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto.

Visite mediche per Gollini e Sirigu: le ultime

Pierluigi Gollini sta svolgendo adesso le visite mediche a Napoli prima della firma con il club campano, ma in queste ore farà lo stesso Salvatore Sirigu. Dunque è il momento delle visite mediche per entrambi. Ultimato l'iter dei controlli medici, sia Sirigu che Gollini firmeranno il contratto con il nuovo club tra stasera e domani mattina.

L'ex portiere di Atalanta e Tottenham ha terminato le visite mediche alle 16,30 presso la clinica Pineta Grande a Castel Volturno.