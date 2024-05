Dopo le voci su un possibile addio nel corso del prossimo calciomercato il Napoli ha voluto chiarire quale sarà il futuro del proprio capitano, Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, il comunicato su Di Lorenzo

Il club azzurro con un comunicato pubblicato su X ha chiarito: "Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".

Il contratto che lega Di Lorenzo al Napoli è ancora lungo e il club di Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a vendere il suo capitano.

Di Lorenzo non è quindi in vendita. Antonio Conte, vicino a diventare nuovo allenatore, lo ritiene infatti un giocatore fondamentale per la sua rosa.