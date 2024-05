Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini e per l'arrivo ufficiale dell'allenatore manca solamente la firma. Nel frattempo, il club di De Laurentiis pensa già al prossimo calciomercato estivo e il nuovo ds Manna pensa ad alcuni giovani per rinforzare la rosa. In particolare, al nuovo dirigente del Napoli piace l'attaccante classe 2000 Nicolò Cambiaghi.

Napoli, interesse per il classe 2000 Cambiaghi

Antonio Conte non vuole rivoluzionare la rosa del Napoli e, anzi, vorrebbe la conferma di alcuni giocatori importanti come Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il ds Manna è quindi al lavoro per trovare alcuni giovani di prospettiva da inserire in squadra.

Tra i profili seguiti c'è Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Atalanta che in questa stagione ha giocato in prestito all'Empoli. Cambiaghi piace al ds Manna e potrebbe essere un nome interessante per rinforzare gli esterni del Napoli.