Napoli, non decollato lo scambio Osimhen-Lukaku con il Chelsea

Oltre ad Antonio Conte per il quale gli avvocati sono a lavoro per sistemare i dettagli, il Napoli sta pensando al mercato e alla rosa. In uscita infatti, non è decollata la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen.

Napoli, non decollata la trattativa con il Chelsea

Bisognerà quindi capire dove potrà andare Osimhen, con lo stesso nigeriano che peraltro potrebbe interessare all'Arsenal di Mikel Arteta.

L'attaccante azzurro, peraltro, non ha rinnovato molti mesi fa con il Napoli dopo una stagione che è stata complicata per tutti gli azzurri.

Tre allenatori in una stagione, infatti, dopo l'addio di Spalletti nella scorsa estate. Prima Rudi Garcia, poi Mazzarri e infine Calzona che ha chiuso la stagione.