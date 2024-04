Thiago Motta il preferito in caso di addio di Massimiliano Allegri

La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione e diversi club stanno lavorando per pianificare il prossimo campionato. In casa Juventus, sono stati avviati già i primi contatti con Zirkzee e si guarda anche ad altri profili in casa Bologna.

Thiago Motta è l’allenatore che la Juventus prenderebbe in considerazione se si arrivasse alla chiusura del percorso con Allegri. Motta, in questa stagione, sta regalando al Bologna un percorso eccezionale.

Inoltre la Juventus ha avviato i primi contatti per Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione in questa Serie A, ed è molto interessata anche a Riccardo Calafiori, altro giocatore del Bologna.