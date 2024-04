Juventus, obiettivo Zirkzee. Interesse anche per Calafiori

La Juventus si muove per Zirkzee, ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza. Interesse anche per Calafiori

Anche la Juventus si è inserita nella corsa per arrivare a Joshua Zirkzee, gioiello di proprietà del Bologna tra i grandi protagonisti di questa Serie A.

Il club bianconero si è mosso in maniera concreta per cercare di arrivare all’attaccante olandese classe 2001. Ci sono stati i primi contatti: la Juventus sta facendo pressione sul Bayern Monaco. Zirzkee ha infatti una clausola di recompra da parte del Bayern a 40 milioni, quindi la Juventus sta provando a convincere i bavaresi a riscattarlo. Se così sarà, allora la Juventus sarebbe disposta a trattare proprio con i tedeschi.

Tanta concorrenza per Zirkzee

Ma la concorrenza su Zirkzee non si limita solo al Bayern Monaco. Sul calciatore del Bologna c’è anche qualche squadra di Premier League, tra cui l'Arsenal, pronto a offrire un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. In Italia, invece, come sappiamo c’è anche il Milan, che in estate acquisterà un nuovo centravanti titolare.

La Juve resta in pole per Calafiori. Su Thiago Motta…

Juventus che in casa Bologna non guarda solo a Zirkzee. Come anticipato già durante l’ultimo giorno del calciomercato invernale, il club bianconero è interessata anche a Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 che tanto bene sta facendo dopo il cambio di ruolo, da esterno a difensore centrale.

Intuizione questa di Thiago Motta. Sia Zirkzee che Calafiori sono due nomi molto graditi all’attuale allenatore del Bologna, che è il preferito della proprietà bianconera se a fine stagione si concluderà il rapporto con Max Allegri.