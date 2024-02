Juventus, idea Calafiori per l'estate. Priorità Felipe Anderson a zero: serve trovare l'intesa sul contratto

Dopo l'arrivo di Alcaraz (QUI LE CIFRE), la Juventus sta seguendo con attenzione Riccardo Calafiori per il mercato estivo. Il difensore centrale piace molto come profilo in vista della prossima stagione.

Juventus, il punto su Calafiori e Felipe Anderson

Sotto la gestione di Thiago Motta, infatti, il classe 2002 è cresciuto in maniera esponenziale anche grazie al cambio ruolo: nato come esterno difensivo, si spostato in mezzo alla difesa come centrale. In questa stagione con il Bologna ha collezionato 18 presenze.

Resta una priorità Felipe Anderson a parametro zero. L'esterno brasiliano, infatti, andrà in scadenza con la Lazio il 30 giugno 2024 e se le parti troveranno l'intesa sul contratto diventerebbe un rinforzo importante per il reparto offensivo di Allegri.

In questa stagione per lui 30 presenze tra Serie A, Supercoppa, Coppa Italia e Champions con due reti e sette assist all'attivo.