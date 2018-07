Monaco, c’è la firma di Barreca: contratto di 5 anni

L’arrivo a Montecarlo nella serata di ieri, poi le visite mediche e adesso è arrivata la firma sul contratto che lo legherà al Monaco per le prossime cinque stagioni: Antonio Barreca lascia il Torino per trasferirsi in Ligue 1. Il giocatore, assistito da Giuseppe Riso, nella giornata di domani sosterrà il primo allenamento con la sua nuova squadra

Nell’operazione Soualiho Meite, centrocampista classe 1994, si trasferirà in maglia granata: al club del presidente Cairo andrà inoltre un piccolo conguaglio economico.