Barreca-Monaco: ci siamo. Manca pochissimo e poi il terzino sinistro italiano diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Monaco. Il giocatore al momento è in viaggio verso Montecarlo, dove è atteso in serata assieme al suo agente, Giuseppe Riso. Le visite mediche sono confermate per domani mattina, ma non è escluso che il giocatore possa svolgere già una parte delle visite già in serata.

Nell'operazione tra il Torino e il Monaco è coinvolto anche Soualiho Meite che farà il percorso inverso.