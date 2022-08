Miranchuk in viaggio verso Torino: nel tardo pomeriggio le visite mediche

Aleksey Miranchuk in viaggio verso Torino: visite mediche nel tardo pomeriggio

Aleksey Miranchuk al Torino, ora ci siamo davvero. Dopo che la trattativa si è sbloccata nella giornata di ieri, il calciatore russo è in viaggio verso il capoluogo piemontese per sottoporsi alle visite mediche.

Miranchuk in viaggio verso Torino

Non solo Nikola Vlasic (che sta sostenendo le visite mediche), il Torino ha chiuso anche per Aleksey Miranchuk. Il classe 1995 è in viaggio verso Torino e nel tardo pomeriggio si sottoporrà alle visiste mediche di rito prima di firmare il contratto con il club granata.