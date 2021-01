Milan, in chiusura Tomori. Valutazioni su Mandzukic: il punto

Dopo l’affare ormai fatto per Meité, il Milan pensa anche alla difesa. Accantonata per il momento la parentesi Simakan (il francese dovrà stare fermo almeno due mesi), per i rossoneri il nome forte diventa quello di Fikayo Tomori del Chelsea.

Il difensore centrale dei Blues era l’alternativa a Simakan, ma ora si è trasformato in priorità. C’è un filo diretto con il Chelsea, e la trattativa si avvia alla chiusura: prestito con diritto di riscatto, la richiesta degli inglesi è di circa 30 milioni di euro ma il Milan sta cercando di abbassarla. I rossoneri sono comunque pronti ad andare avanti.

Di Tomori ha parlato anche l’allenatore del Chelsea, Lampard, in conferenza stampa: “Voglio essere chiaro su Tomori. Ha un futuro a lungo termine qui al Chelsea, a prescindere se partirà o meno in prestito a gennaio. L’ho mandato in prestito al Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. Abbiamo già un piano per lui, nella mia testa se andrà in prestito sarà per crescere e tornare come un giocatore migliore”.

Simakan e Mandzukic: la situazione

Per quanto riguarda Simakan, il difensore è stato mollato per l’immediato (viste le condizioni fisiche), ma se nessuno dovesse prenderlo ora i rossoneri potrebbero rimettere in piedi la trattativa e valutare eventualmente un trasferimento in estate. Capitolo Mandzukic: continuano le valutazioni, ma difficilmente qualcosa si muoverà nel weekend. Ora l’ex Juve si trova a Zagabria e si allena ogni giorno, ha dato apertura alla possibilità Milan ma le parti ancora non hanno discusso nessun dettaglio. Il giocatore sarebbe pronto se il Milan decidesse di portare avanti l’operazione.