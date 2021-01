Milan, arriva Meité: domani visite mediche e firma

Domani sarà il giorno di Soualiho Meité in rossonero. Il calciatore del Torino, infatti, si troverà a Milano per svolgere le visite mediche e mettere la firma decisiva per il suo passaggio al Milan.

La trattativa fra Milan e Torino si è sbloccata proprio oggi pomeriggio: l’accordo trovato dalle due società prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto (Qui tutti i dettagli).

Date le assenze di Bennacer (infortunato) e Krunić (positivo al Coronavirus), il centrocampista potrebbe addirittura esordire lunedì stesso, quando il Milan affronterà il Cagliari.

Meité in rossonero, presto sarà tutto ufficiale.