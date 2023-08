Milan, dirigenza al lavoro per sbloccare Taremi: la situazione

Il Milan è al lavoro per risolvere le difficoltà emerse nella trattativa con il Porto per Taremi

Sono nate alcune difficoltà nella trattativa tra Milan e Porto per Taremi. Spettatore interessato della trattativa è il Monza, che aspetta l'arrivo di Taremi in rossonero per accogliere Lorenzo Colombo. Senza l'arrivo dell'iraniano al Milan, Colombo non può infatti andare al Monza.

Milan-Taremi: la situazione

Nella giornata di oggi (mercoledì 30 agosto) Milan e Porto avevano raggiunto una sorta di accordo verbale per il passaggio di Taremi in rossonero per circa 15 milioni più bonus. Il club portoghese avrebbe però poi cambiato alcune condizioni e ora il Milan è in attesa.

La lunga trattativa per Taremi al Milan sta quindi continuando, la dirigenza rossonera sta provando a risolvere le ultime difficoltà emerse.