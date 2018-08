Milan, si chiude per Laxalt dal Genoa. Leonardo in Spagna domani per Castillejo

Accelerata a sorpresa e prezioso jolly in arrivo per Gattuso. Presto anche la definizione dell'affare per l'esterno del Villarreal

Un colpo di coda per tentare di chiudere il mercato al meglio, completando ulteriormente la rosa di Rino Gattuso in vista dell'ormai incombente stagione. Il Milan di Leonardo e Paolo Maldini ha individuato in Diego Laxalt il nome giusto per regalare un importante jolly all'undici rossonero, con l'uruguaiano che potrebbe già vivere la prima giornata della stagione 2018/19 già da ex: accelerata giunta in serata e chiusura vicina, con l'ok di tutte le parti già arrivato.

Operazione ad incastro: l'ex Inter viene valutato dal Genoa 18 milioni di euro (14 parte fissa, 4 di bonus). Il club rossoblu, chiamato ad esercitare obbligatoriamente il riscatto di Lapadula a giugno 2019, anticiperà gli 11 milioni utili all'arrivo del giocatore per poi cederlo in prestito. Ottenuta la somma dell'obbligo di riscatto dall'affare Lapadula, il Milan aggiungerà successivamente 3 milioni di euro (più i già citati 4 di bonus) strappando il calciatore al Genoa, senza includere Andrea Bertolacci nell'operazione e puntando su un'opzione in più per permettere il recupero di Strinic, attualmente infortunato. Nessuna conferma, invece, sulle voci relative ad un possibile arrivo di Maxime Gonalons dalla Roma come vice-Biglia: il calciatore è stato proposto e valutato, senza alcuna decisione ancora presa.

Oltre a Laxalt, tuttavia, il Milan è pronto a chiudere anche per l'arrivo di Samu Castillejo dal Villarreal: nella giornata di domani Leonardo partirà per la Spagna, direzione Valencia, per definire l'operazione, ponendo massima attenzione per spalmare al meglio la somma destinata al club amarillo per l'arrivo dell'esterno classe '95. L'accordo, tuttavia, resta lo stesso già trovato nelle scorse ore: 18 milioni di euro e il cartellino di Carlos Bacca per regalare a Gattuso una nuova alternativa offensiva. Completando, insieme a Laxalt, il nuovo Milan targato Elliott pronto ad affrontare la nuova stagione.