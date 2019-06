Il Milan è in forte pressing per Kabak. Il difensore dello Stoccarda piace molto ai dirigenti rossoneri, che nella giornata di oggi hanno alzato l'offerta rispetto a quella presentata qualche giorno fa. Dopo i contatti di oggi, in serata si respira un cauto ottimismo circa il buon esito dell'operazione: una risposta è attesa nella giornata di domani, venerdì 21 giugno.