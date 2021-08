Milan, Pellegri ha firmato. Ora è atteso a Milanello

Dopo l'arrivo a Milano nella giornata di ieri e le visite mediche di rito con la società rossonera, Pietro Pellegri in mattinata ha raggiunto Casa Milan e poco fa ha firmato il contratto con i rossoneri.

L'attaccante, accompagnato dal suo agente Giuseppe Riso, dopo la firma ha lasciato la sede del suo nuovo club per partire con direzione Milanello.

I dettagli dell'operazione

L'attaccante di proprietà del Monaco torna in Italia con la formula del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

Dopo tre anni e mezzo difficili nel Principato (solo 2 gol in 23 presenze), Pellegri è pronto a tornare ufficialmente in Serie A. Il Milan lo ha riportato in Italia e ora vuole rilanciarlo. Per il giocatore la maglia rossonera rappresenta una grande opportunità.

Gli altri movimenti del Milan

I rossoneri aspettano il ritorno di Bakayoko dopo l'ultimo incontro positivo, con Pioli che vorrebbe averlo a disposizione già per domenica. Per il trequartista, Messias del Crotone è in vantaggio sul messicano Corona del Porto. A prescindere da questi due nomi, l’operazione Adli potrebbe essere effettuata.