Alle ore 14 di mercoledì 23 aprile Vincenzo Italiano presenterà la sfida del Bologna contro l’Empoli di Coppa Italia.

Il Bologna scende in campo per la sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Empoli.

I ragazzi di Vincenzo Italiano sono chiamati a confermare quanto di buono fatto nella gara d’andata in Toscana, dove hanno vinto 3-0 grazie alla doppietta di Dallinga e al gol di Orsolini.

L’esterno italiano del Bologna è l’uomo del momento dopo la rete segnata nei minuti di recupero contro l’Inter.

La conferenza stampa di presentazione del match di Vincenzo Italiano si terrà alle ore 14 di mercoledì 23 aprile.

Bologna, le parole di Vincenzo Italiano

IN AGGIORNAMENTO