Milan, è il giorno di Pellegri: iniziate le visite mediche | FOTO e VIDEO

Questo martedì è la giornata di Pietro Pellegri al Milan. Sarà l'ex giocatore del Genoa il nuovo attaccante a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione.

Il giocatore è arrivato nella serata di lunedì a Milano (QUI per le sue prime parole) e dopo aver passato la notte in hotel, quest'oggi sosterrà le visite mediche e apporrà la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.

Di seguito, tutti gli aggiornamenti sulla giornata di Pietro Pellegri.

LIVE - Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

09:55 - Pietro Pellegri è arrivato alla clinica La Madonnina: sono iniziate le visite mediche per il giocatore.

I dettagli dell'operazione

Operazione definitiva con il Monaco sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

