Juventus, Tudor punta sulla coppia Vlahovic-Kolo: i due attaccanti alla ricerca del gol

La Juventus è pronta a sfidare il Parma: Tudor punta sui suoi attaccanti

Soltanto 143. Questo è il minutaggio che Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani hanno condiviso sul campo da gioco. Numeri che vanno, tra le altre cose, distriubuti in tre fare.

Due volte a partita in corso, contro l’Empoli di Roberto D’Aversa e il Cagliari di Davide Nicola. E una gara dal 1′, quella giocata contro la formazione toscana ma in Coppa Italia.

Se da una parte c’è l’attaccante serbo, a digiuno da 416′; dall’altra c’è il francese che non trova la via del gol da 501′.

Dunque, ecco la mossa di Igor Tudor: l’allenatore – arrivato al posto di Thiago Motta – punterà proprio sui suoi due attaccanti per la sfida di Serie A contro il Parma.

Juventus, i numeri di Vlahovic e Kolo Muani

Due attaccanti alla ricerca del gol. Il serbo, in 25 gare di campionato, ha trovato la via della rete in 9 occasioni. A esse, vanno sommate anche i 4 assist forniti.

Discorso diverso, chiaramente, per il francese. Kolo Muani, arrivato a stagione in corso, ha giocato un totale di 10 partite di Serie A mettendo a segno 5 gol e fornendo un assist.