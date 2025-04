Brocchi: “Kings League? Prima non mi c****a più nessuno, ora tutti mi fermano in strada”

Le parole dell’allenatore del FC Zeta ad After Kings

“Ho iniziato solo perché mi hanno obbligato i miei figli, ma ho conosciuto un presidente meraviglioso e un gruppo di ragazzi bellissimo: questa è la cosa più importante”.

Parola di Christian Brocchi. L’allenatore del FC Zeta ha raccontato la sua personalissima esperienza in Kings League.

“Camminavo per strada e ormai non mi c****a più nessuno, adesso mi fermano tutti dicendo: ‘Oh mister, mi raccomando per lunedì, buona fortuna’. Questa Kings è stata una sorpresa unica, sempre più emozionante di partita in partita”, ha dichiarato ad After Kings.

La squadra allenata da Brocchi ha chiuso la regular season al secondo posto a quota 25 punti, a una sola distanza dalla capolista TRM.