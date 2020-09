Milan, da Fofana a Diogo Dalot: il punto sulla difesa

Non solo Hauge e gli sviluppi per il norvegese del Bodo Glimt, il mercato rossonero prosegue anche in altri reparti, in particolare in difesa.

Come centrale, nella lista al primo posto c'è Fofana e al secondo Tomiyasu del Bologna. L'arrivo di un rinforzo dipenderà sempre da una cessione, come quella di Paquetà, comunque il Milan continua a lavorare su questo fronte.

Non solo, i rossoneri hanno anche recapitato un'offerta al Manchester United per Diogo Dalot.

La proposta rossonera è di un prestito con diritto di riscatto, anche se il club inglese vorrebbe cedere il portoghese classe '99 solo a titolo definitivo. Il Milan quindi valuterà se fare una nuova offerta per avvicinarsi e assecondare le richieste dei Red Devils.