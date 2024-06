Lukaku, è ancora Milan vs Napoli: la situazione

Milan e Napoli rimangono interessate a Romelu Lukaku. L'attaccante belga è in uscita dal Chelsea, dove farà rientro dopo l'ultima stagione in prestito alla Roma. Ora le due società lavorano a un suo ritorno in Italia dopo le esperienze con l'Inter e coi giallorossi.

Le ultime su Lukaku

Come vi avevamo già raccontato, sia il Milan che il Napoli sono interessate all'attaccante belga. Il classe '93, attualmente impegnato col Belgio agli Europei, farà ritorno al Chelsea, club proprietario del suo cartellino.

All'attaccante piacerebbe molto tornare a lavorare con Conte, ma il Napoli per prenderlo deve prima cedere Victor Osimhen, di cui Lukaku sarebbe il sostituto. Al contrario, il Milan ha il fattore tempo dalla sua e non ha bisogno di vendere con urgenza.

Per ora il Chelsea non apre al prestito, inoltre bisogna tenere conto che ha un ingaggio cospicuo e ancora due anni di contratto coi blues. La partita rimane aperta e sarà da capire anche quando il giocatore prenderà la propria decisione per il futuro.