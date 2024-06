Milan, chieste informazioni per il prestito di Lukaku. C'è anche il Napoli

In attesa di annunciare ufficialmente Paulo Fonseca come nuovo allenatore, il Milan è già al lavoro per rinforzare la proria rosa. Salutato Olivier Giroud, il club rossonero è alla ricerca di un nuovo attaccante e avrebbe chiesto informazioni per Romelu Lukaku. Sul belga, però, c'è l'interesse anche del Napoli, come già rivelato.

Terminato il prestito alla Roma, l'attaccante belga farà ritorno al Chelsea, dove però non resterà. Nel corso dell'estate, quindi, Lukaku cambierà squadra.

Calciomercato, il Milan si è informato su Lukaku

Il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante e pensa anche a Romelu Lukaku. Il club rossonero ha chiesto informazioni al Chelsea (con cui ha ottimi rapporti) per il prestito dell'attaccante belga, ma resta da capire se poi proverà a prenderlo davvero o no. Il club inglese però al momento non apre alla cessione in prestito.

Oltre al Milan, come già raccontato, Lukaku piace anche al Napoli di Antonio Conte, che vorrebbe tornare a lavorare con il belga. Lukaku e Conte si sono anche già sentiti.

Nella stagione appena conclusa Lukaku ha giocato 47 partite con la Roma, riuscendo a segnare ben 21 gol. Ora il belga sarà impegnato con la sua nazionale a Euro 2024.