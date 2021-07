Milan-Giroud, arrivo in Italia previsto lunedì

Il Milan è pronto a dare il benvenuto a Olivier Giroud. È iniziato il countdown per vedere l'attaccante francese in Italia dopo che è stato trovato l'accordo tra i rossoneri e il Chelsea.

Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per l'arrivo di Giroud in Italia. In quella giornata l'attaccante dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il biennale da 3,5 milioni netti che lo legherà al Milan.

Le cifre dell'affare

Manca soltanto lo scambio dei documenti tra le parti, ma la trattativa è già chiusa. Il Chelsea incasserà un milione di euro come indennizzo minimo, più un altro milione sarà costituito da bonus difficilmente raggiungibili.

Adesso solo piccole formalità separano Giroud (attualmente in vacanza in Francia) dal vestire la maglia rossonera e affiancare Ibrahimovic alla corte di Stefano Pioli.