Milan, l'assalto a Chalobah è legato a Fofana. Possibile l'offerta per Thiaw

Il Milan ha la priorità di rinforzare la difesa: Chalobah può arrivare solo se il Chelsea chiude per Fofana; possibile un investimento per Thiaw

Il Milan ha la priorità di rinforzare la difesa. In questo momento sono principalmente due i nomi su cui il club campione d'Italia starebbe lavorando per arricchire il reparto arretrato: parliamo di Trevoh Chalobah e Malik Thiaw.

Chalobah è legato a Fofana. Possibile investimento per Thiaw

Il Milan sta valutando Chalobah e Thiaw per allungare la difesa. Il possibile arrivo dell'eclettico difensore del Chelsea dipenderà dalle mosse del club londinese. L'uscita di Chalobah, infatti, dipende dall'acquisto di Fofana da parte dei blues. Potrebbe essere un po' più semplice, invece, puntare su Thiaw. Il calciatore tedesco, con cittadinanza finlandese, è in forza allo Schalke 04, club attualmente in difficoltà per via di problemi economici.