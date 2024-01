Milan sul figlio d'arte Redondo: l'Argentinos Juniors chiede 12 milioni

Non solo la difesa: il Milan guarda anche a possibili rinforzi a centrocampo, sempre con una particolare attenzione ai profili giovani e promettenti in giro per l'Europa e per il mondo.

La novità delle ultime ore è che il club rossonero si è mosso per un figlio d'arte. Il Milan infatti ha chiesto informazioni per Federico Redondo (figlio della leggenda Fernando) all’Argentinos Juniors.

Il Milan sul figlio d'arte Redondo: gioca nell'Argentinos Juniors

La richiesta del club argentino per il cartellino è di 12 milioni di euro, al momento il centrocampista classe 2003 è impegnato nel Torneo Preolimpico con l’Argentina e non c’è da parte della società la volontà di lasciarlo partire subito. Possibile dunque un nuovo tentativo in estate da parte rossonera.

I numeri di Redondo tra tutte le competizioni

Il giovane centrocampista, appena ventenne, ha già accumulato con il suo club una discreta esperienza: ha messo insieme infatti un totale di 58 presenze tra Superliga argentina, Copa de la Liga, Copa Libertadores e Copa Argentina. I gol segnati sono due, come gli assist. Federico potrebbe ripercorrere le stesse orme del padre: Fernando infatti giocò all'Argentinos Juniors e anche al Milan (tra il 2000 e il 2004), oltre che nel Real Madrid.