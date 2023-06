Milan, Adama Traorè resta un obbiettivo. Contatti con Singo e Chukwueze

Il Milan è molto attivo sul mercato e oltre ad essere alla ricerca di un centrocampista vuole anche rinforzare gli esterni.

I nomi in voga sono quelli di Adama Traorè e di Singo. Il primo resta un obbiettivo, è in scadenza contrattuale con il Wolverhampton ed è in possesso del doppio passaporto.

Per quanto riguarda invece Singo, esterno del Torino, ci sono contatti per provare a portarlo a disposizione di Pioli. Il Milan resta comunque in attesa di formulare un'offerta ufficiale.

Proseguono i contatti anche con Chukwueze e Pulisic. Sul calciatore americano c'è da trattare sulla cifra. Si sta trattando anche Morata, per capire dove si possa arrivare con l'ingaggio e con la clausola.