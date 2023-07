Inter, interrotta la trattativa con il Chelsea per Lukaku: la situazione

Novità importante sul fronte Romelu Lukaku. Dopo l'inserimento della Juventus e la posizione dell'attaccante belga (QUI I DETTAGLI), l'Inter ha deciso di interrompere la trattativa con il Chelsea. Da questo momento, i nerazzurri valuteranno nuovi nomi per l'attacco.

Lukaku: capitolo chiuso per l'Inter

L'Inter ha deciso di interrompere la trattativa per riportare Romelu Lukaku in Italia. Il giocatore belga è stato già avvisato, presto si procederà con la comunicazione anche al Chelsea. Lo strappo delle ultime ore non può essere risanato.

Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, l'attaccante belga ha chiamato Piero Ausilio per provare a ricucire, ma la telefonata è durata poco. L'Inter, infatti, ha deciso di interrompere le negoziazioni per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku. Non sono stati digeriti i flirt dell'ex Manchester United con la Juventus - che sono andati avanti da tempo, anche nel periodo della finale di UEFA Champions League - e i messaggi mandati al Milan. Inoltre, i nerazzurri sono rimasti indispettiti dalla scomparsa dell'attaccante.

(Foto Rosito)

Romelu Lukaku, quindi, rappresenta il passato e ora si valuteranno nuovi profili per l'attacco. La decisione è stata presa a livello dirigenziale e non sembrano poter esserci condizioni per ripensamenti o cambi di fronte. Ora la Juventus potrebbe tentare l'assalto qualora ci fosse la cessione di Dusan Vlahovic. Altrimenti, Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea o potrebbe ascoltare le offerte provenienti dall'Arabia Saudita.