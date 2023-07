Inter-Juventus, intrigo per Lukaku: la situazione

Il caso Lukaku diventa un vero e proprio intrigo. Da diverse settimane l'Inter è in contatto con il Chelsea e l'entourage di Romelu Lukaku per provare a riportare il belga a Milano. Oggi i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere con il Chelsea grazie ai soldi derivanti dalal cessione di Onana al Manchester United, offrendo ai Blues 35 milioni più 5 di bonus, per un totale di 40 milioni. Tuttavia, nonostante l'attaccante abbia ribadito più volte la sua volontà di rimanere all'Inter, il suo comportamento negli ultimi giorni ha profondamente deluso il club nerazzurro.

L'Inter amareggiata dal comportamento di Lukaku

Al momento l'Inter è molto amareggiata e infastidita dall'atteggiamento di Lukaku, che non sta rispondendo né ai dirigenti né agli ex compagni di squadra. Inoltre i nerazzurri hanno scoperto un'apertura alla Juventus da parte dell'attaccante, nonostante il belga avesse dichiarato in precedenza che non avrebbe mai indossato la maglia bianconera.

L'Inter inoltre ha scoperto che la Juventus ha offerto mercoledì la stessa cifra dei nerazzurri: 37,5 + 2,5 di bonus. L'offerta dei bianconeri è però condizionata dalla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto, mentre il Chelsea preferirebbe cedere Lukaku in tempi brevi. Tuttavia a frenare l'Inter è proprio il comportamento dell'attaccante.

Lukaku ha quindi aperto alla Juventus, parlando con il club bianconero tramite il suo avvocato. Proprio ora che il Chelsea vuole chiudere l'operazione e l'Inter potrebbe soddisfare le richieste della società inglese, visti gli ultimi sviluppi, non è da escludere che l'Inter decida di mollare la presa se Lukaku non dimostrerà un atteggimento diverso nelle prossime ore.