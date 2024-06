Dopo l'incontro che c'è stato nella serata di lunedì 3 giugno, la Lazio (con il ds Fabiani, assente Lotito) e Igor Tudor si sono nuovamente visti nella giornata di martedì 4 giugno. Il tema è ovviamente il futuro: rimane però la distanza tra le parti.

Lazio, incontro terminato con Tudor

Sulle strategie di mercato, infatti, non c'è nessuna novità significativa e quindi le parti rimangono distanti. Nei prossimi giorni ci sarà comunque un nuovo aggiornamento con la società che però ha percepito i dubbi dell'allenatore croato.

Entrambe le parti quindi sembra stiano prendendo tempo. Su Tudor, peraltro, si è mosso il Bologna visto che non ha la certezza del sì di Vincenzo Italiano.

Lo stesso allenatore ex Spezia potrebbe diventare un nome per la Lazio in caso di addio di Tudor. L'altro candidato è Marco Baroni, sul quale però spinge sempre il Monza.