Lazio, sempre vivo l'interesse per Romulo se parte Basta

Con i contatti e le trattative che non si fermano per Basta al Bologna (leggi QUI) la Lazio pensa a come sopperire alla partenza dell'ex esterno dell'Udinese. Sempre vivo l'interesse per Romulo del Genoa che piace alla società e per cui si era intavolato un discorso già nelle ultime ore (leggi QUI).

Difficile, invece, che si faccia la trattativa per Kenny Lala dello Strasburgo, il giocatore piaceva tantissimo ai biancocelesti ma il club francese non ha intenzione di lasciar andare il suo terzino destro.