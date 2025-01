Fiorentina-Monza, possibile scambio Pablo Marì-Valentini

Il punto in casa Fiorentina dopo la sconfitta con il Monza: gli obiettivi in entrata e i movimenti in uscita dei viola.

--> -->

Dopo la sconfitta all’U-Power Stadium contro il Monza, c’è stata una riunione di mercato in casa Fiorentina.

Presenti anche Goretti e Pradé e si è fatto il punto sugli obiettivi in entrata e le possibili uscite.

Per la difesa il primo nome rimane sempre quello di Pablo Marì del Monza.

Si lavora anche alla possibilità di scambio con la Fiorentina con Valentini. Non solo, anche per Kouame (in uscita dalla Fiorentina) si sta pensando a uno scambio con il Torino con Sanabria.